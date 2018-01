Bondscoach met ballen Colum Albert 23 januari 2018

00u00 0

Onze nieuwe bondscoach heeft ballen aan zijn lijf. Kevin Pauwels voor het eerst in zijn carrière thuislaten van het WK en voluit de kaart van de jeugd trekken, dat is resoluut breken met het verleden. Mijn steun heeft Sven Vanthourenhout in elk geval. Het is de enige juiste keuze. Was ik bondscoach geweest, ik had dezelfde selectie gemaakt. Iets meer dan een jaar geleden pende ik het in deze column al neer: dat ze maar opletten, de 'oude garde', of ze halen het WK niet. Ik kreeg toen de wind van voor. Maar vandaag is het van dat. Niet onbelangrijk, voor jongens als Kevin Pauwels en Tom Meeusen betekent dit meteen een definitief afscheid van het WK. Er is geen weg terug. Logisch, want de jongeren die volgende week mee naar Valkenburg mogen, zullen volgend seizoen alleen maar sterker worden. Dat er een gebrek aan ervaring zou zijn? Flauwekul. Soete, Hermans, Merlier, dat zijn stuk voor stuk steengoede renners die hebben gepresteerd in de Wereldbeker, dat is het allerhoogste niveau. Daar ben ik niet bang voor.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN