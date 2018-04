Bondscoach Martínez vandaag naar China voor Carrasco en Witsel 27 april 2018

Bondscoach Roberto Martínez vertrekt vandaag vanop Brussels Airport naar China. Martínez heeft er op korte tijd een druk programma samengesteld door technisch directeur Chris Van Puyvelde. Hij heeft meetings voorzien met Yannick Carrasco en Axel Witsel. Het is de eerste keer dat Martínez de oversteek maakt sinds Witsel als eerste Duivel ging voetballen in de Chinese Super League. Witsel speelt zaterdag met zijn club Tianjin thuis tegen Hebei. 24 uur later ziet Martínez Carrasco aan het werk met Dalian in de uitwedstrijd bij Shanghai Shenhua. Na beide duels spreekt de bondscoach niet enkel met de spelers, maar is ook een kort onderhoud voorzien met de trainers, Paulo Sousa van Tianjin en Bernd Schuster van Dalian, alsook met de physical coaches van de clubs. Maandag is Martínez terug in België. En wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve programma van de laatste rechte lijn naar het WK. De bondscoach zou de voorbereiding willen aanvatten op dinsdag 22 mei. De Duivels spelen hun eerste WK-wedstrijd op 18 juni tegen Panama. (SK)

