Exclusief voor abonnees Bondscoach die Les Bleus naar eerste EK-titel gidste overleden 27 maart 2020

00u00 0

Michel Hidalgo, icoon van het Franse voetbal, is gisteren op 87-jarige leeftijd overleden. Niet aan corona, wel aan een ziekte die hem de voorbije jaren flink verzwakt had. Hidalgo werd als speler kampioen met de toenmalige topclub Stade Reims in 1955 en verloor het jaar erop de eerste editie van de Europacup I tegen Real Madrid (3-4).

