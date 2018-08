Bondscoach denkt aan Belgische T3 24 augustus 2018

De Belgische voetbalbond is dringend op zoek naar nieuwe leden voor de technische staf van bondscoach Roberto Martínez. Er moet zeker een vervanger komen voor T2 Graeme Jones, die naar West Bromwich Albion vertrok. "In eerste instantie denk ik aan iemand met wie ik in het verleden samenwerkte en die dus mijn methodologie kent", aldus Martínez. Voorlopig is er ook nog onzekerheid rond T3 Thierry Henry, die gisteravond een onderhoud had met de nieuwe Amerikaanse eigenaars van Girondins Bordeaux, waar hij hoofdcoach kan worden. Bij de bond willen ze wachten op de beslissing van Henry. Er liggen verschillende pistes van nieuwe kandidaten open - "ik denk eraan om een Belgische trainer als T3 te nemen in het geval Thierry vertrekt", zegt Martínez - maar er wordt hoe dan ook gewacht tot Henry de knoop heeft doorgehakt. (RN/SK)

