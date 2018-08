Bondscoach De Weert: "Liever geen profs bij beloften, maar de rest doet het ook" 30 augustus 2018

Bondscoach Kevin De Weert is er geen voorstander van om profwielrenners bij de beloften te laten koersen, zegt hij. "Dat ontneemt beloften alle motivatie." Maar een WK is anders. "Het reglement laat het toe. En andere landen doen het ook. Ik zou in mijn vingers snijden als ik Lambrecht niet bij de beloften liet starten." Want Lambrecht maakt volgens De Weert écht kans op de wereldtitel. "Veel zal natuurlijk afhangen van wat andere renners doen." De Weert noemt Pavel Sivakov, die Lambrecht vorig jaar nog klopte in de Toekomstronde en die nu net als Lambrecht de Vuelta rijdt - voor Sky.

