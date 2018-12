Bondscoach Anastasi stopt na amper 8 maanden bij Red Dragons Volleybal 15 december 2018

De Belgische volleybalbond moet weer op zoek naar een nieuwe bondscoach, nu de Italiaan Andrea Anastasi (58) er na minder dan een jaar de brui aan geeft. De charismatische topcoach, die destijds een contract tekende tot eind 2019, ontpopte zich als gedroomde opvolger voor Vital Heynen en leidde zijn troepen in september nog naar een unieke zevende plaats op het WK. Anastasi voelde zich in zijn sas bij de Red Dragons en werd enorm gewaardeerd. Maar de combinatie met zijn job als clubcoach bij het Poolse Gdansk werd hem te veel. "Ik zie mijn familie nog amper", liet hij recent nog optekenen. Na zijn opdracht met de Red Dragons kon Anastasi maar van enkele dagen verlof genieten. Kapitein Sam Deroo vindt het vertrek van de Italiaan enorm spijtig: "Het was een zeer fijne samenwerking en ik hoop zelfs dat hij ooit nog mijn clubcoach wordt." Vanaf 25 mei treedt België aan in de Golden European League en speelt het tegen Slovakije, Turkije en Letland. De federatie heeft dus voldoende tijd om een waardige vervanger aan te stellen. In september volgt het EK in eigen land. De loting voor dat toernooi vindt plaats op 16 januari. (MPM)

