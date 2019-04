Exclusief voor abonnees Bondgirl uit 'Goldfinger' overleden 02 april 2019

De Russisch-Britse actrice Tania Mallet is op 77-jarige leeftijd overleden. Mallet maakte in de jaren 50 en 60 naam als model, maar is vooral bekend door haar rol in de James Bond-film 'Goldfinger' uit 1964. Mallet speelde Tilly Masterson, zus van de minnares van Bond. Het model deed eerst auditie voor de Bondfilm 'From Russia With Love' voor de rol van spion Tatiana Romanova, maar werd ondanks haar Russische roots afgewezen. Een jaar later lukte het haar toch om Bondgirl te worden. Mallet, nicht van Oscar-winnares Helen Mirren, koos er na haar filmrol voor om opnieuw als model aan de slag te gaan. "Onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden in deze trieste tijd", klonk het op de officiële Twitter-account van de 007-reeks. (AVA)

