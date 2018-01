Bonden willen zelfs niet discussiëren over pensioen met punten 00u00 0

Vakbonden en werkgevers raken het niet eens over het pensioen met punten. De regering had de sociale partners om advies gevraagd over het plan. De werkgevers zijn ervoor gewonnen, "als het goed wordt ingevuld", maar de bonden zijn er dermate fel tegen gekant dat ze zelfs weigeren om de discussie te voeren. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wil het systeem vanaf 2025 invoeren. Voor elk gewerkt jaar verdien je dan een punt. Wie een zwaar beroep uitoefent, krijgt er extra. Op het einde van de loopbaan worden de punten tot slot omgezet in een bedrag. Omdat de sociale partners geen akkoord hebben gevonden, is de regering opnieuw aan zet. Bij een ander belangrijk pensioendossier - de zware beroepen - was dat ook al zo. Over dat dossier zal de regering deze week nog knopen doorhakken. (IVDE)

