Bonden en werkgevers zijn tegen boetes voor langdurig zieken 28 juni 2018

Boetes voor langdurig zieken die niet terug aan het werk raken, of voor bedrijven die te weinig moeite doen om hen aan werk te helpen, zijn geen oplossing. Dat zeggen de vakbonden en de werkgevers in de Nationale Arbeidsraad (NAR). Ze hebben zich unaniem uitgesproken tegen een plan van de regering daarrond. Die wil meer langdurig zieken aan het werk krijgen, en wil sancties verbinden aan de re-integratie. Werkgevers die geen redelijke inspanningen doen om arbeidsongeschikte werknemers aan het werk te houden, riskeren een sanctie van 800 euro. Werknemers die niet meewerken aan hun re-integratie kunnen 5 tot 10% van hun uitkering verliezen. De Arbeidsraad ziet in de plaats liever een "positieve aanpak".

