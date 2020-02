Exclusief voor abonnees Bond vraagt geduld voor standpunt nieuwe regelgeving WB cross 08 februari 2020

De nieuwe UCI-regelgeving, die in het seizoen 2020-'21 het aantal crossers per land in de 14 manches van de nieuwe Wereldbeker zal beperken - voor België maximum acht (uit de top vijftig van de wereldranking) plus vier (vrij aangevuld) - stuit op protest in het veldritwereldje. Onder meer subtoppers Wietse Bosmans en Daan Soete roerden zich al op de sociale media. En ook Sven Nys reageert ontgoocheld. "Mijn bezorgdheid krijgt stilaan een gezicht. Grootste slachtoffers van de nieuwe kalender worden renners en organisatoren. Hoog tijd dat de wielerbond opkomt voor zijn veldrijders", vindt hij. Algemeen directeur Jos Smets neemt akte van de onvrede. "Ik begrijp jongens als Soete en Bosmans perfect. Net als de redenering van Sven over de organisatoren. Minder Belgen aan de start in de Belgische manches dreigt minder publiek en dus dalende inkomsten met zich mee te brengen. Je kan dan wel vinden dat de cross niet té Belgisch mag worden, maar anderzijds moeten de beste renners in dat WB-circuit altijd kunnen meedoen."

