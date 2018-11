Bond schrapt leeftijdsgrens voor ploegleiders aan het stuur 30 november 2018

Hilaire Van der Schueren (Wanty-Groupe Gobert) en Walter Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) mogen op beide oren slapen. Ook in 2019 zullen ze nog achter het stuur van de volgwagen mogen plaatsnemen. De Belgische wielerfederatie Belgian Cycling schrapt namelijk de leeftijdsgrens van 70 jaar voor bestuurders van een voertuig in de wedstrijdkaravaan van een koers op de (inter)nationale kalender (met uitzondering van het openings- en sluitingsvoertuig en de wagens van politie- en hulpdiensten). De limiet wordt vervangen door de invoering van een attest van rijgeschiktheid, dat bij de vergunningsaanvraag moet worden gevoegd en geldt bij uitbreiding voor alle sportdirecteurs en ploegleiders van UCI-ploegen en clubteams. Nieuwe ploegleiders zullen ook worden onderworpen aan een theoretische test én een verplichte stageperiode, voor ze in de chaos van een wielerpeloton worden 'losgelaten'. (JDK)

