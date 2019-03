Exclusief voor abonnees Bond professionaliseert Uitvoerend Comité 30 maart 2019

Het Uitvoerend Comité van de voetbalbond wordt vervangen door een nieuwe 'Hoge Raad voor het Voetbal'. Wie er exact in zal zetelen, is nog niet duidelijk. Maar wat wel duidelijk is: CEO Peter Bossaert wil komaf maken met de 'postjescultuur' die er al lang heerst. De Hoge Raad voor het Voetbal zal professioneler en onafhankelijker worden dan het oude Uitvoerend Comité. (NVK)