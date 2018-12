Bond ondervraagt Waasland-Beveren over degradatiestrijd 18 december 2018

De onderzoekscommissie van de Belgische voetbalbond is van start gegaan met zijn verhoren over de veelbesproken KV Mechelen-Waasland-Beveren van afgelopen seizoen. Het eerste deel vond gisteren plaats in de gebouwen van de voetbalbond, waar op datzelfde moment ook de Algemene Vergadering van de Pro League plaatsvond. Gisteren ondervroeg de bond verschillende spelers en leden van de technische staf van Waasland-Beveren. Sven Vermant, die tijdens de bewuste wedstrijd nog coach was van de Wase club, had advocaat Walter Van Steenbrugge meegenomen om zich te laten bijstaan. Verschillende spelers passeerden de revue, onder wie Davy Roef, Daam Foulon en Joachim Van Damme. Over de inhoud van de gesprekken wensten de bond en de verhoorden niet te communiceren. Ook in de rest van de week staan er nog verhoren op het programma. De spelers en staf van KV Mechelen komen daarin eveneens aan bod. (NVK/ABD/MVS)

