Bond ondervraagt volgende week Waasland-Beveren en KV Mechelen 14 december 2018

00u00 0

De voetbalbond zet voorzichtig de eerste stappen in haar onderzoek naar wedstrijdvervalsing van vorig seizoen. Op basis van de informatie die via het gerecht en de media naar buiten gekomen is, richt de bond zich op de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren. De spelers en de leden van de technische staf die op het wedstrijdblad stonden, zullen in de loop van volgende week ondervraagd worden door de onderzoekscommissie van de voetbalbond. Die wenst overigens geen enkele toelichting te geven over het lopende onderzoek.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN