Bond niet afkerig tegen bekerfinale in augustus Stand na 29 speeldagen = eindstand, geen degradant? 11 mei 2020

Het is inmiddels meer dan twee maanden geleden dat de Raad van Bestuur van de Pro League unaniem oordeelde dat Club Brugge kampioen is. Officieel is de titel evenwel nog steeds niet. En hoewel meerdere clubleiders al lieten weten dat ze niet moeilijk gaan doen over de zestiende titel van blauw-zwart - gezien de kloof van vijftien punten op AA Gent -, durft niemand nog zijn hand in het vuur te steken dat het klassement vrijdag nu ook effectief bekrachtigd zal worden.

