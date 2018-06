Bond denkt aan eigen U23-team rond Evenepoel 25 juni 2018

Remco Evenepoel (18) blijft met orkaankracht door de juniorencategorie razen. Zaterdag ging het supertalent uit Schepdaal in het naburige Roosdaal al van in de openingsronde solo en won hij met liefst zes minuten voorsprong. De kloof met de rest van het deelnemersveld was in die mate gegroeid dat er voor de officials niets anders opzat dan de wedstrijd in te korten, omdat de veiligheid op het parcours anders niet meer kon worden gegarandeerd. Gisteren was het weer raak na een solo, deze keer in Rekkem.

