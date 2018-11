Bond behoudt vertrouwen in Verbrugghe Na beschuldigingen vluchtmisdrijf 24 november 2018

00u00 0

De Belgische wielerfederatie Belgian Cycling bewaart het vertrouwen in zijn nieuwe bondscoach Rik Verbrugghe. Die was in opspraak gebracht door Sport Vlaanderen-Baloiseploegleider Walter Planckaert. Volgens Planckaert verwondde Verbrugghe tijdens Gent-Wevelgem van dit jaar zijn mecanicien Roger Michiels en pleegde hij "vluchtmisdrijf" door geen Europees aanrijdingsformulier in te vullen. Hij liet ook nauwelijks nog iets van zich horen. Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling, contacteerde Verbrugghe donderdagavond. "Op basis van wat Rik vertelde, zien we ons momenteel niet genoodzaakt om specifieke actie te ondernemen", klinkt het duidelijk. "We zullen er nog onderling contact over hebben en houden en het verder bekijken." In een officiële reactie betreurt Verbrugghes raadsman Guillaume Reynders de ontstane commotie. "De aantijging van vluchtmisdrijf en de bewering alsof mijn cliënt doet of zijn neus bloedt, worden ten zeerste betwist. De heer Verbrugghe was en is nog steeds zeer aangegrepen door dit ongeluk", luidt het. "Hij is vrijwel onmiddellijk na de feiten, aan de start van de wedstrijd Dwars door Vlaanderen (drie dagen later, red.), verhoord door dezelfde politiemensen die ook van dienst waren in Gent-Wevelgem. Mijn cliënt is overigens na de wedstrijd onverwijld het slachtoffer, Roger Michiels, gaan opzoeken in het ziekenhuis (wat in onze vrijdagkrant al door Michiels werd aangegeven, red.) en heeft op geregelde tijdstippen geïnformeerd naar zijn toestand. De heer Michiels heeft ook diverse malen benadrukt mijn cliënt niets ten kwade te duiden. Aangezien nog steeds een strafonderzoek loopt, kunnen we geen verdere publieke verklaringen afleggen." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN