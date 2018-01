Bonaventure wipt nu ook reekshoofd in Auckland 00u00 0

De 23-jarige Ysaline Bonaventure (WTA 183) boekte op het WTA-toernooi van Auckland een vierde zege op een rij. Na drie keer winst in de kwalificaties was Bonaventure in de eerste ronde ook te sterk voor de als zesde geplaatste Kazachse Yulia Putintseva, nummer 50 op de wereldranglijst. "Ik speelde een zeer solide wedstrijd", aldus Bonaventure. "Dit is alleszins de mooiste overwinning uit mijn carrière." De voorbije nacht nam Bonaventure het in de tweede ronde op tegen Su-Wei Hsieh (WTA 103) uit Taiwan. Nog vannacht speelde Kirsten Flipkens (WTA 76) voor een plaats in de kwartfinale tegen Polona Hercog (WTA 101). De Sloveense Hercog versloeg in de eerste ronde Alison Van Uytvanck (WTA 77) met 6-4, 7-5.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee