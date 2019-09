Exclusief voor abonnees Bonaventure wint in Seoel 17 september 2019

Na twee maanden zonder zege was er voor Ysaline Bonaventure (WTA 125) eindelijk nog eens succes op het WTA-toernooi van Seoel. De Luikse haalde het in de eerste ronde met 5-7, 6-2, 6-4 van Jessica Pegula (WTA 73). Kwalificatiespeelster Greet Minnen (WTA 122) verloor met 4-6, 3-6 van tweede reekshoofd Ekaterina Alexandrova (WTA 39). In het dubbel was Minnen, samen met Alison Van Uytvanck, wel zegezeker - 6-3, 6-1 tegen Danilina-Eikiri - terwijl Kirsten Flipkens, samen met Jelena Ostapenko, met 3-6, 6-4, (9-11) verloor van Carter-Stefani. Van Uytvanck en Flipkens beginnen vandaag aan hun enkeltoernooi.

