Bonaventure voor het eerst op hoofdtabel grandslam 12 januari 2019

00u00 0

Vorige week nog ruzie in Auckland met haar coach Didier Jacquet, die ze prompt de deur wees. Maandag op de hoofdtabel van de Australian Open, de eerste keer op grandslamniveau, tegen Sachia Vickery (WTA 123) - gisteren klopte ze Richel Hogenkamp (WTA 168) met 6-4, 6-3 in haar laatste kwalificatieronde. Ysaline Bonaventure (WTA 158) is een 'specialleke'. Een 24-jarige Luikse die altijd in Nederland trainde en daardoor perfect 'Hollands' spreekt. Een talent ook, al haalt ze fysiek niet het onderste uit de kan. Maar dus wel zalig gelukkig na een nochtans turbulente start van het seizoen. "Ik moet Steve Darcis bedanken, want hij heeft me zijn coach (Yannis Demeroutis, red.) geleend en die heeft veel op me ingepraat. Met succes." De emoties waren oprecht. "Ik heb wel een traantje gelaten, ja. Dit is een opluchting, ik ben heel fier. Hier ga ik van genieten, maar het echte toernooi begint nu pas." (FDW)

