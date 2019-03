Bonaventure verrast, Mertens kraakt 11 maart 2019

00u00 0

Ysaline Bonaventure (WTA 144) is sinds begin dit jaar een betere en andere speelster geworden - eentje die fysiek en mentaal niet meer zo snel kraakt. De 24-jarige Luikse won al van vijf speelsters uit de top 100 waarbij haar zege zaterdag (1-6, 7-6, 6-4) op Donna Vekic (WTA 26) in de tweede ronde van Indian Wells haar strafste en mooiste uit haar carrière is. Als beloning krijgt de kwalificatiespeelster, die al zeker opschuift naar de 121ste plaats op de wereldranglijst, vandaag een onderonsje met het nummer vijf van de wereld, Karolina Pliskova. Bonaventure was trouwens met haar vader naar Californië gereisd, maar papa Bonaventure moest twee dagen voor de winst op Vekic terug naar België. De perfect tweetalige Waalse werd dan maar bijgestaan door Alison Van Uytvanck (WTA 51) en Kirsten Flipkens (WTA 56). Beide dames verloren afgelopen weekend met 4-6, 1-6 hun tweede ronde op de BNP Paribas Open, tegen respectievelijk Belinda Bencic (WTA 23) en Danielle Collins (WTA 25). Bonaventure krijgt vandaag mogelijk ook Elise Mertens (WTA 16) als fan in de tribune. De Limburgse zal zich na haar onwaarschijnlijke nederlaag (6-7, 7-6, 3-6) tegen Qiang Wang (WTA 18) wel de vraag stellen waarom zij niet in de vierde ronde van de BNP Paribas Open zit. Mertens stond in de eerste set 5-3 voor en in de derde set 3-1, maar kreeg tegen de felle Chinese - ook vorig jaar verloor Mertens van Wang in Indian Wells - de overwinning na bijna drie uur niet over de streep getrokken. Jammer, aangezien ze met Andreescu of Voegele als tegenstandster in de volgende ronde een mooi uitzicht had gehad op de kwartfinale. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN