Bonaventure strandt in derde ronde 12 maart 2019

Ysaline Bonaventure (WTA 144) zag gisteren een eind komen aan haar mooi avontuur in Indian Wells. Als kwalificatiespeelster en debutante raakte ze tot in de derde ronde, maar daarin moest ze met 3-6, 2-6 haar meerdere erkennen in Karolina Pliskova (WTA 5). Terwijl het Tsjechische opslagkanon maar liefst dertien aces sloeg was het bij de laatste Belgische vertegenwoordigster in het enkelspel net het tegenovergestelde, Bonaventure geraakte in 66 minuten maar liefst aan twaalf dubbele fouten. En dat ondanks de steun van Alison Van Uytvanck, Greet Minnen en Kirsten Flipkens in de tribune. Desalniettemin kan de 24-jarige Luikse terugkijken op een knappe nieuwe stap in haar carrière. (FDW)

