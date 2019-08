Exclusief voor abonnees Bonaventure out in kwalificaties US Open 20 augustus 2019

Geen hoofdtabel van de US Open voor Ysaline Bonaventure (WTA 114), de Luikse ging meteen met 1-6, 6-1, 2-6 ten onder tegen de Indische Ankita Raina (WTA 194). Later op de avond kwam Greet Minnen (WTA 120) nog in actie tegen Kristina Kucova (WTA 153) en nam Kimmer Coppejans (ATP 138) het op tegen Sebastian Korda (ATP 295). (FDW)

