Bonaventure op hoofdtabel Boedapest 19 februari 2019

00u00 0

Eerste twee reekshoofden Alison Van Uytvanck (WTA 50) en Kirsten Flipkens (WTA 53) kregen gisteren het gezelschap van Ysaline Bonaveture (WTA 132) op de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Boedapest. De Luikse haalde het in haar laatste kwalificatiewedstrijd met 7-5, 7-5 van Jill Teichman (WTA 155) en komt in de eerste ronde uit tegen de Tsjechische qualifier Tereza Smitkova (WTA 153). (FDW)

