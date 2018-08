Bonaventure naar tweede ronde Washington 02 augustus 2018

Ysaline Bonaventure (WTA 130), die door het wegvallen van eerste reekshoofd Caroline Wozniacki als lucky loser mocht opdraven in Washington, maakte er het beste van door in de eerste ronde de kwalificatiespeelster Anhelina Kalinina (WTA 143) met 6-3, 6-3 te verslaan. In ronde twee komt ze uit tegen de Chinese Saisai Zheng (WTA 85). (FDW)

