Bonaventure naar tweede ronde Tashkent 25 september 2019

00u00 0

Kirsten Flipkens (WTA 100) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde in Tashkent. De Hongaarse Timea Babos (WTA 89) toonde zich met 6-2, 7-5 te sterk. Succes was er wel voor Ysaline Bonaventure (WTA 123), die wildcard Akgul Amanmuradova (WTA 447) met 6-3, 6-1 kansloos liet. In ronde twee vandaag speelt de Luikse tegen Sorana Cirstea (WTA 96). Alison Van Uytvanck (WTA 61) neemt het op tegen Monica Niculescu (WTA 106) terwijl haar vriendin Greet Minnen (WTA 124) zal moeten stunten tegen de als eerste geplaatste Veronika Kuzmova (WTA 56). (FDW)

