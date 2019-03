Bonaventure naar hoofdtabel 07 maart 2019

00u00 0

Het gaat crescendo met de prestaties van Ysaline Bonaventure (WTA 144). Voor de vierde keer in zeven toernooien wist de Luikse zich dit jaar te plaatsen voor de hoofdtabel van een toernooi. In Indian Wells deed ze dat door Iga Swiatek (WTA 125) te verslaan met 1-6, 6-2, 6-4. In de eerste ronde komt Bonaventure nu uit tegen wildcard Taylor Townsend (WTA 89), een uitgelezen kans om op een tweede ronde tegen Donna Vekic (WTA 26) te mikken. Yanina Wickmayer (WTA 133) slaagde net niet in haar missie, zij verloor haar laatste kwalificatiewedstrijd met 6-7, 5-7 van Misaki Doi (WTA 121). (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over WTA

sportdiscipline

tennis

sport