In Auckland startten Ysaline Bonaventure (WTA 183) en Maryna Zanevska (WTA 171) afgelopen nacht als eerste Belgen aan het nieuwe seizoen. In de kwalificaties van de ASB Classic nam Bonaventure het op tegen Richel Hogenkamp (WTA 106) en Zanevska tegen de Française Conny Perrin (WTA 197). Op de hoofdtabel in Nieuw-Zeeland staan Kirsten Flipkens (WTA 75) en Alison Van Uytvanck (WTA 76). (FDW)

