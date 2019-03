Bonaventure derde keer winst na verlies eerste set 09 maart 2019

De onregelmatigheid die haar in het verleden dikwijls parten speelde, lijkt Ysaline Bonaventure (WTA 144) in 2019 helemaal van zich af te schudden. Nadat ze op de Australian Open voor het eerst in haar carrière de hoofdtabel van een Grand Slam haalde, staat ze nu in Californië via de kwalificaties in de tweede ronde. Net als Flipkens moest Bonaventure donderdagnacht meer dan 2 uur en 30 minuten knokken. Tegen de Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 89) won ze met 6-7, 7-5, 6-2. Opvallend: ook in haar twee kwalificatiewedstrijden verloor Bonaventure telkens de eerste set. In de tweede ronde treft Bonaventure de Kroatische Donna Vekic (WTA 26). Vorig jaar klopte ze Vekic in Boedapest met 6-4, 6-1. (WWT)

