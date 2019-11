Exclusief voor abonnees Bon, eens zien waar we staan EEN KEER UIT DE COMFORTZONE - ÍN RUSLAND, BIJ KOUWELIJKE TEMPERATUREN, EN MET EEN GEHAVENDE DEFENSIE 16 november 2019

00u00 0

Terug op de plaats waar zij in juli van vorig jaar een kleine week tussen hemel en hel zweefden. Sint-Petersburg. "The memories are special", glimlachte Roberto Martínez. Hoe zou het gaan met de Rode Duivels anderhalf jaar later? Na een eindeloze reeks omzwervingen en nutteloze wedstrijden is deze trip eindelijk nog eens een ijkpunt. "Een finale", noemt Martínez het zowaar.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu