Bomvol chocola 27 januari 2018

Moet er nog chocolade zijn? Niet in de nieuwe Petit Lu Moelleux alleszins. Sponsvol chocola gepropt, goed voor een flinke 124 calorieën in een cakeje van amper 28 gram. Voor een goede verstaander: voor deze twee happen moet u nadien exact 7,5 minuut joggen met 10 km per uur. Het is maar dat u het weet in deze maand van sportieve en andere dieetvoornemens. Prijs per doos met 5 cakejes: 1,69 euro. (StV)

