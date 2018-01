Bommengordel Salah Abdeslam werkte niet 26 januari 2018

De bommengordel waarmee Salah Abdeslam aan de terreur van 13 november 2015 in Parijs had moeten deelnemen, werkte niet. Dat blijkt uit een deskundigenrapport besteld door het Franse gerecht. Onderzoekers hebben zich lang afgevraagd of de tiende man van het commando dat 130 mensen doodde zich op het laatste moment heeft bedacht, of zich niet kón laten ontploffen. Het blijkt dus dat laatste te zijn. Aan de gordel ontbraken een drukknop en een batterij, terwijl ook de ontsteker defect was.