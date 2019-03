Bommen uit WO I lekken springstof vlak voor kust in Knokke Steven Swinnen

04 maart 2019

00u00 0 De Krant Vlak voor de kust van Knokke ligt een munitiekerkhof met zo'n 35.000 ton bommen en granaten uit de Eerste Wereldoorlog. Niet erg, zo werd decennialang gedacht - tot uit een recente controle bleek dat er springstof is gelekt.

Kisten met bommen en gifgasgranaten, zware springstoffen en andere wapens liggen op de stortplaats 'Paardenmarkt' op nog geen kilometer voor de kust van Knokke. Het zijn 'overschotjes' van WO I. Bij baggerwerken voor de haven van Zeebrugge begin jaren 70 kwam hun bestaan aan het licht. Het lijkt een gevaarlijke situatie, maar experts menen dat het veiliger is om de oorlogsmunitie in zee te laten liggen dan te bergen.

Tenminste, als de bommen niet roesten en zo hun gevaarlijke inhoud lekken. Dat controleert de FOD Volksgezondheid jaarlijks via duikers die de bodem onderzoeken. Er was nooit wat aan de hand, tot bij de jongste controle. Toen bleek dat er een hoeveelheid TNT - een gevaarlijke springstof - was gelekt.

De FOD Volksgezondheid bevestigde het nieuws nog niet, maar liet wel weten dat er in mei een groot onderzoek gepland staat met het onderzoeksschip Belgica. "Die studie moet de omvang van het probleem en de risico's in kaart brengen", laat een overheidsbron weten. "Het gaat om een lage concentratie. Iets wat zeer nauwlettend opgevolgd moet worden, maar niet onrustbarend is. Maar zolang we niet weten waar dit vandaan komt, kan Volksgezondheid niet gerust zijn.”

