Bommen doden ook baby van 9 maanden en meisje van 11 11 oktober 2019

Het offensief van Turkije in het noorden van Syrië gaat in alle hevigheid verder. Er wordt over een lengte van 350 km gebombardeerd door Turkije, terwijl de Koerden obussen afschieten. Daarbij zijn in Turkse grenssteden zes burgers, onder wie een baby van negen maanden en een meisje van elf, gedood. Op de tweede dag van het offensief heeft het Turkse leger 109 "terroristen" gedood, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Turkse gevechtsvliegtuigen hebben in Syrië ook een gevangenis met IS-strijders gebombardeerd. Om ze bewust te laten ontsnappen, beweren de Koerden. Erdogan dreigt ermee Syrische vluchtelingen naar Europa te sturen indien de EU zijn inval een 'bezetting' blijft noemen. Het Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van meer dan 60.000 vluchtelingen.

