Bomenliefhebber Alain moet dwangsom van 300.000 euro dan toch betalen Redactie

05 april 2018

00u00 0 De Krant Een 53-jarige man uit Assebroek dreigt zijn ouderlijke woning te verliezen na een jarenlange burenruzie, en dat allemaal om zijn liefde voor bomen. De rechtbank in Brugge verklaarde het verzoek van Alain De Coessemaeker om meer dan 300.000 euro aan dwangsommen te herleiden, gisteren onontvankelijk.

Alain De Coessemaeker (53) ligt al jaren in ruzie met z’n buren in de Vondelstraat in Assebroek (Brugge). Zij trokken begin 2013 naar de vrederechter omdat ze vonden dat de bomen in Alains tuin dichter dan de wettelijke vastgelegde 2 meter van hun perceel stonden. Als bomenliefhebber haalde Alain alles uit de kast: hij ging een maand in hongerstaking en putte al zijn rechtsmiddelen uit om zijn gelijk te halen. Uiteindelijk besliste het Hof van Cassatie in mei 2014 dat de bomen moesten gerooid worden. De rechtbank had toen al een dwangsom van 1.000 euro opgelegd per dag dat Alain zijn bomen niet zou rooien.

In december 2014 en februari 2015 werden kosten noch moeite gespaard om de vijf esdoorns en een wilg levend te verplaatsen naar een grond in Veldegem. De verplanting gebeurde echter te laat, waarop de buren de opgelegd dwangsommen opeisten. Die waren op dat moment al opgelopen tot meer dan 300.000 euro.

Verkoop

De Coessemaeker stelde in oktober vorig jaar nog maar eens een vordering op, waarin hij de rechtbank vroeg die dwangsommen te schrappen of minstens te herleiden. Zijn advocaat haalde aan dat z’n cliënt psychologisch en financieel niet in staat was het bedrag op tafel te leggen. De rechtbank verklaarde hun vordering vanmorgen echter onontvankelijk. In 2014 vroeg De Coessemaeker immers al eens met dezelfde argumenten om de dwangsommen te schrappen. “Volgens de wet kan iemand nooit twee keer hetzelfde vragen”, oordeelde de rechtbank.

Omdat hij het bedrag van de dwangsommen niet kan ophoesten, dringt een gedwongen verkoop van zijn ouderlijke woning zich op. Het arbeidshof moet daar in dat geval uitspraak over doen. De Coessemaeker en zijn advocaat bekijken evenwel of er nog verdere juridische stappen mogelijk zijn.