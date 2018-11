Bombardier Brugge zit alweer in spanning 09 november 2018

Bij de Brugse vestiging van de Canadese vliegtuig- en treinbouwer Bombardier neemt de onrust opnieuw toe. Het bedrijf gaat de komende 12 tot 18 maanden nog eens circa 5.000 banen schrappen. Daarvan zullen 3.700 sneuvelen binnen de vliegtuigtak. Bombardier heeft immers miljoenen verloren in de ontwikkeling van een nieuw commercieel vliegtuig (C-Series) en moet dringend besparen. Maar de overige 1.300 banen die moeten verdwijnen, zijn voor rekening van de trein- en tramafdeling. En dus komt Brugge weer in het vizier. Bij de herstructurering vorig jaar verdwenen al 120 van de 455 banen. Toen al gingen geruchten de ronde dat Brugge met sluiting bedreigd was. De bonden vrezen dat een nieuwe herstructurering meteen ook gelijk zal staan met de sluiting van de fabriek.

