Bombardier Brugge hoopt op deel MIVB-order 07 februari 2018

00u00 0

Bombardier Brugge hoopt een deel van een MIVB-order te kunnen binnenrijven. De Brusselse vervoersmaatschappij bestelde bij de Canadese tram- en treinbouwer 175 trams. Na de herstructurering zal de Brugse vestiging niet meer instaan voor de productie, maar mogelijk wel voor de bekleding en het testwerk. "Dit order opent perspectieven, ook voor na 2021 als het M7-dubbeldektreinorder afgewerkt zal zijn", vertelt ACV-vakbondsman Steven Bogaert. "We spreken met dit tramorder toch over een productie van zes à zeven jaar. Als Bombardier Brugge een deel van de productie krijgt, dan zijn er opnieuw kansen op langere termijn." Toch blijven de bonden voorzichtig. Want de andere kandidaat-bieders kunnen de toewijzing nog juridisch aanvechten.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN