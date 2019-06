Exclusief voor abonnees Bom van 500 kg tot ontploffing gebracht op zee 27 juni 2019

De Belgische en Nederlandse marine hebben gisteren een 500 kilo zware vliegtuigbom uit de WO II tot ontploffing gebracht. Dat zorgde voor een spectaculair watergordijn. De bom lag oorspronkelijk in de havengeul naar Antwerpen en Gent, maar werd om veiligheidsredenen versleept. "In de Noordzee liggen nog vele duizenden springtuigen", zegt commandant Olivier Vogels. "Meestal zijn het vissers die ze in hun netten vinden, waarna de marine ze onschadelijk maakt. Deze bom werd gevonden door een onderzoeksschip dat werd ingezet in de zoektocht naar gezonken containers."