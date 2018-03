Bolt vandaag bij Borussia 23 maart 2018

Borussia Dortmund maakt zich vandaag beter klaar voor een overrompeling. Niemand minder dan Usain Bolt, achtvoudig olympisch kampioen, traint mee met de Duitse topclub. De Jamaicaanse spurtbom wou zich na het stopzetten van zijn atletiekcarrière vorige zomer graag als voetballer lanceren. Zijn droomclub is Man United, maar nu mag hij zich dus een dag bewijzen bij Dortmund. Of het meer is dan een marketingstunt? (BF)

HLN