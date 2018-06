Bolt officieel gouden medaille kwijt 01 juni 2018

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne heeft gisteren het beroep verworpen van de Jamaicaanse spurter Nesta Carter tegen de sanctie die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hem in januari 2017 oplegde. Bij het hertesten van stalen van Peking 2008 doken sporen van het verboden stimulerende middel methylhexaneamine op in het staal van Carter, die goud won met het Jamaicaanse 4x100m aflossingsteam. Het goud gaat nu naar Trinidad & Tobago, het zilver naar Japan en het brons naar Brazilië.

