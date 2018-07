Bolt begraaft voetbaldroom nog niet: testen in... Australië 18 juli 2018

00u00 0

Zijn training bij Borussia Dortmund in maart? Om te lachen. Of bij Strømsgodset in juni? Ach. En toch geeft Usain Bolt zijn droom om profvoetballer te worden niet op: de 31-jarige ex-sprinter gaat zes weken testen bij Central Coast Mariners in Australië.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN