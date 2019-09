Exclusief voor abonnees Bolsonaro haalt weer uit: "Maar goed dat uw vader is doodgefolterd" 06 september 2019

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zwaar uitgehaald naar de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Hij nam het niet dat ze kritiek heeft geleverd op het politiegeweld in zijn land. VN-commissaris Michelle Bachelet (67) was tot vorig jaar zelf president van buurland Chili, waar haar vader Alberto in de jaren 70 is doodgemarteld door het bewind van dictator Pinochet. "U verdedigt de mensenrechten van boeven, maar als Pinochet destijds niet had gewonnen van links -waartoe uw vader behoorde - dan was Chili nu een tweede Cuba geweest", zo beet Bolsonaro haar toe. De huidige president van Chili, Sebastián Piñera, distantieerde zich van de uitspraken. Hij krijgt vaak het verwijt dat hij op te goede voet staat met zijn extreemrechtse Braziliaanse collega.

