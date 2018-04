Bölöni wil geen bijnamen op shirts 24 april 2018

Laszlo Bölöni vond de actie die Maes op touw zette voor Antwerp-Lokeren maar niets. Het biermerk wilde in het kader van de slogan 'Maten, Makkers, Maes', de spelers van Antwerp met hun bijnamen op de shirts laten spelen. Dat was buiten de Roemeense coach gerekend. Enkel bij de opwarming en het betreden van het veld kon het. Voor de wedstrijd zelf moesten de gebruikelijke truitjes worden bovengehaald. Geen 'Geoffke Deurne-Noord', 'Witte' of 'Pajaro' tussen de lijnen dus. (SJH)