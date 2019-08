Exclusief voor abonnees Bölöni vreest vermoeidheid, Mbokani erg twijfelachtig 17 augustus 2019

De medische staf van Antwerp zal overuren moeten kloppen. Na de zware wedstrijd in Tsjechië - met verlengingen - vreest Laszlo Bölöni vermoeidheid. "Het wordt niet evident om de batterijen op te laden", aldus de Antwerp-T1. Sowieso is Bölöni verplicht om te puzzelen. Dit wegens de blessure bij Jonathan Bolingi - hij reisde terug in een rolstoel om zijn enkel te sparen, wellicht is hij weken out - en met het oog op de dubbele confrontatie tegen AZ. "We moeten afwachten welke spelers inzetbaar zijn", zuchtte de Roemeen. "Er zijn wat kwaaltjes..." Zo is ook Dieumerci Mbokani erg twijfelachtig. De spits raakte al maar in extremis opgelapt voor Viktoria Plzen. Lukt dat nog eens? En is het wel het risico waard? Bölöni lanceerde dan maar een strategische oproep richting fans: "Jullie geven ons energie." Als er nu één iets nodig is... (PJC)

