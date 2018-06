Bölöni stuurt zijn spelers het bos in 19 juni 2018

Laszlo Bölöni heeft zijn naam meteen weer eer aangedaan. In plaats van de geplande eerste veldtraining werkte de Antwerp-spelers een eerste loopsessie in het bos af. En dat allemaal terwijl de Rode Duivels Panama in de pan hakten. Veel supporters daagden er dus niet op. Slechts drie nieuwe gezichten kregen de supporters te zien, opvallende fluorode nieuwe trainingsoutfits des te meer. Enkel aanvaller Jonathan Bolingi (ex-Moeskroen) en de 20-jarige middenvelder Antoine Bernier (ex-Anderlecht) zijn er bijgekomen. David Henen (ex-Everton) zit zonder contract en mag zich proberen te bewijzen op de Bosuil. Kortom, de transfermolen moet nog op gang komen bij Antwerp. Vier basisspelers zouden er nog moeten bijkomen, in elke linie minstens één. Behalve Batubinsika (scheur quadriceps) is iedereen fit. (DPB)

