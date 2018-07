Bölöni: "Nog nood aan kwaliteit en dat stoort me" 28 juli 2018

Antwerp trapt zondag af in Charleroi. Laszlo Bölöni begint aan zijn tweede seizoen bij de Great Old. Zijn spelersgroep is door mekaar geschud, maar er ontbreken nog enkele spelers volgens de Roemeen. "Ik ben een beetje op mijn hoede in de zin dat ik onze spelersgroep nog niet als compleet beschouw. We hebben nog nood aan kwaliteit en dat stoort me. Ik zou graag al vanaf de eerste trainingsdag over alle spelers beschikken, maar ik moet leren begrijpen dat dat niet evident is en tegenwoordig quasi onmogelijk." Gevraagd naar welke spelers de Antwerp-trainer nog graag zou willen, was zijn antwoord even kort als duidelijk. "Behalve een doelman hebben we in elke sector nog versterking nodig." Paul Gheysens sprak vorige week zijn ambities uit en die waren niet van de minste. De voorzitter wil Europees voetbal. Dat objectief plaatst Bölöni toch een beetje in perspectief. "Ik wil elk jaar kampioen worden, maar niet alle eisen zijn ook verantwoord. Ik wil ook Europees voetbal, maar je moet jezelf de vraag stellen of we capabel zijn om dat te halen. Ik ben heel veeleisend, maar ik hou mijn voeten op de grond." (SJH)

