Bölöni neemt wat gas terug 08 januari 2019

Laszlo Bölöni viel gisteren even uit zijn rol in Algorfa. De Roemeen heeft de gewoonte om zijn spelers tijdens een stage nog wat extra af te matten, maar gisteren nam hij wat gas terug. Na twee dagen met een training én een oefenwedstrijd, beperkte hij het ochtendprogramma tot een briefing achter gesloten deuren. Het overgrote deel van de groep mocht daarna weer naar de kamers. Alleen de jongeren Muanza, Bernier, Kakudji, Quirijnen en Nostlinger en de nog revaliderende Seck en Buta moesten trainen. T3 Beloufa, beloftentrainer Norton de Matos en physical coach Catteeuw zetten hen aan het werk. De doelmannen Teunckens en Lathouwers werden door Runje aan de praat gehouden. De rest kreeg na die briefing wat extra rust. Bölöni (65) profiteerde van de gelegenheid om zelf een ommetje te gaan joggen. In de namiddag stond er wel een training van iets minder dan twee uur op het programma. Tactisch werk met wat oefeningen op positiespel in wedstrijdvorm. Buta en Seck gingen 's namiddags opnieuw voluit. Alleen Faris Haroun moest iets vroeger afhaken. De kapitein klaagde over wat last aan de hamstrings en de medische staf besliste om geen enkel risico met hem te nemen en hem wat extra rust te geven. (SJH)

