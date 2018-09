Bölöni naar tribune, D'Onofrio in kleedkamer 03 september 2018

Vorig seizoen duurde het tot 26 oktober, deze keer is het begin september al zover. Laszlo Bölöni (65) vliegt elk seizoen wel een keertje naar de tribune. Gisteren ook in het Constant Vanden Stockstadion. De 25ste minuut was net weggetikt toen de Roemeen het met de wedstrijdleiding aan de stok kreeg. Die discussie kreeg zulke proporties dat Wim Smet niet aarzelde om Bölöni zonder waarschuwing naar de tribune te verwijzen. Daar kreeg de coach van Antwerp het nog aan de stok met enkele thuisfans, maar hij was wel nog helder genoeg om bij te sturen. Bölöni briefte zijn assistent De Decker om Gerkens anders op te vangen.

