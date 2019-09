Exclusief voor abonnees Bölöni: "Lamkel Zé moet in groep leren leven" 14 september 2019

De Europese uitschakeling tegen AZ kwam als een mokerslag aan in de kleedkamer van Antwerp. De zaterdag nadien resulteerden de frustraties in een handgemeen tussen Lamkel Zé en Bolat. Beide heren werden uiteindelijk uit de selectie voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem gelaten en Bolat vertrok tijdens de interlandbreak naar de Turkse nationale ploeg. Donderdag trainden de twee op de Bosuil voor het eerst weer samen. "Ik denk dat de storm gaan liggen is", zegt Bölöni. "Maar elk onweer laat wel wat spoortjes achter. We weten dat Didier Lamkel Zé een persoonlijkheid heeft waar je weinig aan kan veranderen. Hij functioneert anders dan de rest van de selectie en we doen zoveel mogelijk inspanningen om hem te omkaderen en te leren wat het betekent om in groep te leven. Ook met Sinan had ik een gesprek, nog voor de interlandbreak, toen we besloten dat hij niet zou spelen. Hij uitte zijn ongenoegen, niet over de sportieve prestaties van Didier, maar over gedrag dat een voetbalclub onwaardig is. We accepteren dat Didier soms goede wedstrijden speelt, maar zijn extravagante gedrag, zich boven de rest verheffen, daarmee schaadt hij de groep en hij heeft niet het recht om dat te doen." (SJH)

Benson hernam donderdag al. Rodrigues (zij), Hoedt (voet), Defour en Seck bleven binnen en werkten een individueel programma af. Niets alarmerends, het viertal zou in principe blessurevrij moeten raken voor zondag. (SJH)

