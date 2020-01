Exclusief voor abonnees Bölöni: "Kinderlijke show van Lamkel Zé" 24 januari 2020

Laszlo Bölöni kon niet lachen om de gemiste penalty van Lamkel Zé: "Al twee jaar zijn Refaelov en Mbokani de strafschopnemers. Zij bepalen onder hen wie een strafschop neemt. Ik begrijp niet hoe Lamkel Zé ineens achter de bal ging staan. Ik heb staan roepen van zestig meter. Ik ben boos op Lamkel Zé dat hij zich per se weer wilde tonen met zijn kinderlijke show. Ik heb er een woord voor, maar ik ga het niet gebruiken." Wat later bleek dat Lamkel Zé na zijn wissel recht naar huis was vertrokken - nóg een frats erbij. Afwachten wat de gevolgen zullen zijn... (SK)

